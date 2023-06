Eugenio Bennato incanta Cinquefrondi: grande successo per il live del noto artista napoletano

StrettoWeb

Grande successo a Cinquefrondi per il concerto di Eugenio Bennato, in conclusione della Marcia Nazionale della Pace 2023. Il noto artista napoletano ha incantato la folla di Piazza della Repubblica con i suoi più grandi successi “Evviva chi non conta niente”, “Ninco Nanco”, “Ritmo di contrabbando”, “Ninna Nanna,” “Che il Mediterraneo sia”, “Grande Sud”.

Nel pomeriggio qualche migliaio di persone provenienti da tutta la Calabria hanno sfilato per le vie della città nella giornata mondiale del rifugiato. La manifestazione ha raggruppato cittadini, studenti, movimenti, partiti, associazioni ed istituzioni con un unico comune denominatore: la pace.