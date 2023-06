Lutto nel mondo accademico: non ce l’ha fatta il prof. Nuccio Ordine, docente di letteratura all’Unical

StrettoWeb

Purtroppo non ce l’ha fatta il Professore Nuccio Ordine, docente universitario di Letteratura Italiana all’Unical ed esperto internazionale su Telesio, Bruno e Campanella. Ordine era stato colto da malore improvviso domenica sera nella sua abitazione e, da allora, era ricoverato all’Annunziata di Cosenza in condizioni gravissime. Avrebbe dovuto ritirare ad ottobre il “Premio delle Asturie”, una sorte di nobel spagnolo per la letteratura.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Rende: “ha sempre conservato l’entusiasmo di un ragazzo”

L’amministrazione comunale di Rende ha espresso, attraverso le parole del vicesindaco Marta Petrusewicz, il proprio cordoglio per la scomparsa del professore Nuccio Ordine. “L’ho conosciuto giovane studente all’Unical, vivace e curioso, amico subito con noi docenti poco più grandi di lui. Collaborava con Piero Ardenti al Giornale di Calabria, ha fatto interviste a Franco Piperno. Gli hanno riconosciuto subito le grandi capacità i docenti di letteratura italiana di eccellenza, Giulio Ferroni, Dante Della Terza. I suoi studi su Giordano Bruno hanno varcato ben presto i confini nazionali, in Francia gli fu affidata l’edizione di opere di Bruno per la Pleiade, l’editore di massimo prestigio per questo tipo di studi”.

“Era impegnato nel promuovere, a Cosenza e in Calabria, gli studi campanelliani e telesiani. Alla successiva “conquista dell’America”, partì da casa mia a New York, senza ancora conoscere una parola d’inglese. Poco dopo, faceva già le conferenze a NYU e a Yale. Aveva sempre conservato l’entusiasmo di ragazzo“, ha affermato Petrusewicz. “Il lavoro di ricerca, la sua abilità saggistica, hanno contraddistinto un percorso accademico che ha portato il nome del docente di letteratura italiana alla ribalta internazionale”.

“La sua penna ha sempre tracciato segni di una cultura mai settoriale, ma aperta e solidale portandolo a ricevere nel 2012 la prestigiosa Legion d’Onore e numerosi altri riconoscimenti nel mondo. Un intellettuale tout court a queste latitudini, un modello di autentica filiazione per la sua Calabria, la sua Università. Compito di noi amministratori è quello di proseguire nel suo fare della cultura il faro dell’umanesimo. Che la terra gli sia lieve”, conclude il vicesindaco.