Unical, malore improvviso per il Prof. Nuccio Ordine: il docente versa in gravi condizioni

Sono ore di tensione quelle che seguono la triste notizia del ricovero del Porf. Nuccio Ordine, stimato docente Unical di Letteratura Italiana e Presidente del Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani. Secondo le prime indiscrezioni, Ordine avrebbe accusato un malore improvviso domenica sera presso la sua abitazione. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi che lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale di Cosenza dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Tuttavia, dai primi bollettini medici, le condizioni in cui versa restano molto gravi. L’esimio docente, nel corso della sua brillante carriera, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti anche internazionali, ultimo tra i quali quello di “Principessa delle Asturie”, una sorta di Nobel spagnolo. La cerimonia è prevista per il prossimo Ottobre, e tutto il mondo accademico, gli studenti e quanti lo stimano sono ora al suo fianco a fare il tifo per lui.