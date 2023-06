Il Vicepresidente di Mediolanum al Museo Archeologico: “i Bronzi sono incredibili”

StrettoWeb

Dopo il taglio del nastro della nuova sede a Reggio Calabria di Banca Mediolanum, avvenuto ieri alla presenza del Sindaco f.f. Paolo Brunetti e di altri rappresentanti delle istituzioni reggine, oggi la Vicepresidente Sara Doris ha voluto visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prima di lasciare la Città sullo Stretto.

Accolta dal direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, la Doris, accompagnata dal suo staff, ha apprezzato il percorso espositivo e le collezioni esposte, restando letteralmente incantata dalla bellezza dei Bronzi di Riace. Molte le domande poste al direttore, sia sulle caratteristiche delle due statue, sia sulle varie interpretazioni proposte dai tanti studiosi nel mezzo secolo trascorso dalla loro scoperta.

“È stato bello cogliere la particolare attenzione rivolta dalla Vicepresidente Doris nella sua visita al Museo, svoltasi poco dopo l’apertura – commenta il direttore Malacrino. Abbiamo parlato di tante questioni, segno della curiosità verso i reperti esposti e il loro significato storico e artistico. Allo stesso tempo ho apprezzato molto la sensibilità manifestata verso future collaborazioni, in particolare nel sostegno di progetti di restauro e valorizzazione delle collezioni conservate nei depositi tramite la formula dell’Art Bonus. Credo che per una banca investire sulla cultura sia il segnale più significativo dell’interesse verso lo sviluppo di un territorio e la crescita sociale di una comunità. Ci siamo dati appuntamento a un prossimo incontro per elaborare concrete ed efficaci sinergie pubblico-privato“.

Domani 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso al Museo sarà gratuito per tutti. Il MArRC sarà aperto con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30.