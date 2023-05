Mediolanum investe a Reggio Calabria, Sara Doris: “come amava dire papà, siamo il medico del risparmio a disposizione dei cittadini” | INTERVISTE

StrettoWeb

Serata importante nel cuore di Reggio Calabria dove pochi minuti dopo le 19:00 di questa sera Sara Doris, Ugo Lombardi, Domenico Stilo e il sindaco f.f. Paolo Brunetti hanno tagliato il nastro del nuovo ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum, il Family Banker Office situato in via Osanna, alle spalle di Palazzo San Giorgio.

Particolarmente importante la presenza in città di Sara Doris, vice presidente di Banca Mediolanum e Presidente di Fondazione Mediolanum, che ha testimoniato l’attenzione dell’azienda per la città dello calabrese Stretto e ha avuto una straordinaria impressione di Reggio. “Ho girato per le vie del centro, è una città bellissima con una vista straordinaria” ha detto ai microfoni di StrettoWeb a margine dell’evento. Nell’intervista completa i dettagli sull’investimento e sulla mission della banca che ha scelto Reggio Calabria:

Sara Doris a Reggio Calabria: "per Mediolanum è fondamentale essere vicini alle persone"

Al taglio del nastro, hanno partecipato anche il manager territoriale Domenico Stilo, alla guida del nuovo ufficio, e il Regional Manager della banca per Calabria, Puglia, Matera e Provincia, Ugo Lombardi, che sempre ai nostri microfoni ha evidenziato la crescita della banca e la soddisfazione per il nuovo ufficio:

Mediolanum, il Regional Manager Ugo Lombardi: "orgogliosi degli investimenti su questo territorio"

Quello di Banca Mediolanum a Reggio Calabria è un investimento ulteriore molto importante nella Calabria con l’obiettivo di fornire ai reggini una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie, con l’attenzione che da sempre questa banca ha rivolto ai privati. Un’attenzione analoga è rivolta anche alle eccellenze imprenditoriali della città e della regione alle quali la banca offre un approccio integrato di servizio, funzionale al loro sviluppo.