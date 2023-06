Da Brescia: “respinta la domanda d’iscrizione alla Serie B” del club lombardo

StrettoWeb

Prima risposta: negativa, come prevedibile. Grottesca, la domanda d’iscrizione alla Serie B presentata dal Brescia, che infatti è stata respinta. Lo scrive il Giornale di Brescia: “La Lega di serie B ha respinto la domanda di iscrizione al campionato effettuata questa mattina da parte del Brescia. Il club a questo punto si riserva di ricorrere nei tempi previsti al collegio arbitrale”.

“La domanda di iscrizione, con relativa documentazione, era stata portata a mano questa mattina negli uffici della Lega e non era stata protocollata. La domanda era stata inviata allora via pec. In serata è stata respinta”. Secondo il quotidiano, dunque, il club si riserva di ricorrere al collegio arbitrale.