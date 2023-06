Il Brescia presenta domanda d’iscrizione in Serie B e in Serie C. E perché no anche in A?

StrettoWeb

“Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione al Campionato Lega Nazionale Professionisti Serie B 2023/2024″. Così il Brescia in una nota che, permettetecelo, fa già ridere così. La domanda d’iscrizione in Serie C è stata anche presentata, così per non sbagliare. Si tiene da più rami, il Brescia, magari a qualche campionato parteciperà. Consigliamo di iscriversi anche in Serie A, chissà che non si liberi qualche posto rimasto vacante.

Non sappiamo come la vicenda andrà a finire. Di certo sappiamo che non è finita e che non finirà all’omologa e all’iscrizione della Reggina. E sappiamo anche che il Brescia sta facendo il suo “gioco”. Arrivare a tanto, però, non ce lo saremmo aspettati. Si va oltre richieste che, seppur legittime, sono alquanto forzate. Se il Brescia contesta una Reggina che si è potuta rinforzare quest’anno, non esiste la controprova che un mercato più oculato non avrebbe comunque potuto portare alla salvezza degli amaranto e alle retrocessione delle Rondinelle. In fondo, la squadra di Gastaldello ha perso il playout con una compagine più debole sulla carta. E’ il risultato del campo e va accettato. Vero Cellino?