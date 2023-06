Ballottaggi Sicilia: l’affluenza alle urne alle ore 23, tonfo ad Acireale

StrettoWeb

Urne chiuse in Sicilia per i ballottaggi dove si registra un’affluenza alle urne in forte calo. I seggi riapriranno domani mattina alle 07:00 e rimarranno aperte sino alle 15:00. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede che avverrà subito dopo la fine delle operazioni di voto.

Andiamo ad analizzare i dati. A Siracusa, alle ore 23:00, ha votato il 29,29% degli aventi diritto (al primo turno alla stessa ora il 42,40%. Mentre ad Acireale ha votato il 30,80% (al primo turno il 52,61%. Ad Aci Sant’Antonio ha votato il 40,06% (al primo turno il 52,44%). A Piazza Armerina ha votato il 34,70% (al primo turno l’43,60%).