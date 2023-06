Ballottaggi Sicilia, l’affluenza alle urne: tutti i DATI delle ore 19

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Affluenza alle urne in forte calo ai ballottaggi in Sicilia, ancora più giù rispetto al primo turno del 28 e 29 maggio scorso. Ricordiamo che si vota oggi sino alle 23:00 e lunedì 12 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede che avverrà subito dopo la fine delle operazioni di voto.

Andiamo ad analizzare i dati. A Siracusa, alle ore 19:00, ha votato il 21,30% degli aventi diritto (al primo turno alla stessa ora il 32,55%. Mentre ad Acireale ha votato il 23,08% (al primo turno il 41,79%. Ad Aci Sant’Antonio ha votato il 30,22% (al primo turno il 41,81%). A Piazza Armerina ha votato il 23,79% (al primo turno l’33,04%)