12 e 13 giugno, per la Reggina ancora giornate storiche…

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

12 e 13 giugno. Due giorni apparentemente normali, per chiunque. No, fermi! Non per il reggino, per il tifoso reggino. Forse sarà scritto da qualche parte, ma il destino – in quel lontanissimo Gennaio 1914 – aveva deciso che questi due giorni sarebbero dovuti entrare di diritto nella storia della Reggina, ripetendosi ciclicamente negli anni.

E così succede che il 12 giugno 1988 la Reggina conquista la Serie B con la banda Scala dopo lo spareggio contro la Virescit. E così succede che sempre il 12 giugno, ma di molti anni dopo, del 2023, la Reggina ottiene l’omologa del Tribunale di Reggio Calabria. Non è un ricordo “di campo”, ma tra 20 anni verrà ricordato come una vera e propria “genialata”, un fato storico a suo modo segnante.

E poi? E poi c’è oggi, il giorno dopo, il dolce day-after, quello della tranquillità. Che giorno è oggi? 13 giugno. Ah! Balzo dalla sedia! E’ il 13 giugno, quel 13 giugno. 24 anni fa lo splendido pomeriggio di Torino, 23 anni la Serie A per la prima volta. E’ la storia. Quella storia che si diverte a ricordarci che per ogni squadra, per ogni piazza, per ogni città, evidentemente esistono delle date impresse nel destino.