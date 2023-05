Terremoto, trema la Sicilia: diverse scosse nella notte nel catanese

StrettoWeb

Dopo una prima scossa di terremoto di magnitudo 3.6 avvenuta ieri sera sui Nebrodi, alle ore 00:17, con risentimento sismico dal messinese al catanese, sono state diverse le scosse registrate dai sismografi INGV nel corso della notte nella Sicilia orientale. In particolare un sisma di magnitudo 3.2 è avvenuto nei pressi di Acireale, alle 03:22. Si è trattato di una scossa superficiale, avvenuta a meno di un chilometro di profondità, dunque particolarmente avvertita dalla popolazione.

In seguito si registrano, con epicentro a Santa Venerina, nel catanese, tre scosse, rispettivamente di magnitudo 2.5, 2.2, 2.3, dalle ore 3:26 alle ore 6:17. Anche in questo caso, nonostante la magnitudo più modesta, si è trattato di scosse superficiali e dunque con risentimento sismico tra la popolazione. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a cose o persone dovute al terremoto.