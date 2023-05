Terremoto, scossa magnitudo 3.6 nella notte sui Nebrodi: paura nel messinese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Paura sui Nebrodi, in provincia di Messina, per una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 verificatasi alle 00:17 di questa notte. L’epicentro si è verificato esattamente in un’area montuosa tra Maniace, Maletto, Bronte, Randazzo, Cesarò, Floresta e Tortorici, dove il sisma è stato avvertito in modo netto e distinto dalla popolazione.

L’ipocentro (profondità della scossa) si è verificato a 36.6km, quindi la profondità ha attutito l’intensità delle onde sismiche tanto che al suolo non si sono verificati danni.