Taormina: i NOMI dei consiglieri comunali eletti e la nuova Giunta di Cateno De Luca

Cateno De Luca diventa sindaco di Taormina stracciando nettamente gli avversario, il sindaco uscente Mario Bolognari e l’ex presidente del consiglio Antonio D’Aveni. Il leader di Sud chiama Nord diventa primo cittadino per la quarta volta in un comune diverso battendo tutti i record: è partito da Fiumedinisi, per poi passare a Santa Teresa del Riva, Messina ed adesso Taormina.

La composizione del consiglio comunale di Taormina:

Maggioranza:

Sandra Cullurà, Pinuccio Composto, Giseppe Sterrantino, Claudio Giardina, Carmela Bambara, Elisa Cappello, Salvo Brocato, Antonella Gillotta, Antonio Gullotta, Salvatore Coppolino, Lucia Esposito.

Minoranza:

Mario Bolognari, Maria Rita Sabato, Lucia Gabercek, Francesco Gullotta, Andrea Carpita.

Assessori:

Giuseppe Sterrantino, Jonathan Sferra, Alessandra Cullurà, Antonio Lo Monaco, Mario Quattrocchi.