Sudtirol-Reggina, la prevendita: info e prezzi per il settore ospiti, sarà invasione

Un’invasione, quantomeno nelle volontà, senza precedenti. La Reggina ritrova i playoff per la Serie A dopo 12 anni e la città non vede l’ora di riassaporarli invadendo lo stadio ospite, in questo caso quello del Sudtirol. Al “Druso” di Bolzano, però, probabilmente non ci sarà spazio per tutti. Da questo ragionamento nasce la riflessione di ieri: spostare stadio?

Intanto il club altoatesino ha ufficializzato le prime informazioni sulla prevendita e la Reggina ha rilanciato quelle sul settore ospiti, senza precisare ancora l’orario (da definire) e i posti disponibili, che dovrebbero essere qualche centinaio. E’ già boom di richieste da ieri mattina: c’è chi partirà da Reggio Calabria e chi si sposterà dalle zone limitrofe del nord, ma l’impressione è che i biglietti possano essere polverizzati nel giro di pochissimo, a meno che non si scelga un impianto alternativo e più grande.

Sudtirol-Reggina, info prevendita

“Così come comunicato dalla società ospitante, si rende noto quanto segue. Sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 23 maggio – si legge sul sito ufficiale della Reggina – la prevendita riservata ai tifosi amaranto che vorranno assistere a Sudtirol-Reggina, gara valida per il Turno Preliminare dei Play-Off di Serie B in programma venerdì 26 maggio allo stadio Druso di Bolzano (orario ancora da definire). Sarà possibile acquistare il tagliando online, attraverso il portale DIYTICKET.IT.

I ticket del Settore Ospiti (Settore 6) saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Intero € 20,00 (più eventuali diritti di prevendita);

(più eventuali diritti di prevendita); Ridotto € 16,00 (più eventuali diritti di prevendita).

Diritto al biglietto al prezzo ridotto: bambini-ragazzi dai 5 ai 17 anni, Over 70 anni, Portatori di handicap (80% e oltre) che hanno bisogno di essere accompagnati. Ingresso gratuito per bambini sotto i 5 anni. La prevendita per il Settore Ospiti chiuderà giovedì 25 maggio 2023 alle ore 19.00. Non sarà possibile l’acquisto nel giorno della gara. All’ingresso dello stadio dovrà essere esibito un documento d’identità valido”.