Sicilia, Siracusano: “contro Chinnici e Cancelleri attacco ignobile”

“I manifesti apparsi a Palermo contro Caterina Chinnici e Giancarlo Cancelleri, attaccati per la loro decisione di aderire a Forza Italia, sono ignobili e vergognosi. Il nostro partito schifa la mafia e non ha nulla a che vedere con la criminalità organizzata; chi afferma il contrario mente sapendo di mentire, insulta una storia trentennale di successo, e i milioni di italiani che hanno sostenuto con convinzione il presidente Berlusconi dal ’94 ad oggi”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

“Forza Italia, al governo e in Parlamento, ha sempre agito per una decisa lotta alla mafia e ai mafiosi, promuovendo l’approvazione di leggi dure e storiche. Da noi sempre concretezza, da altri chiacchiere diffamanti e indegne. Solidarietà a Chinnici e Cancelleri”, conclude Siracusano.