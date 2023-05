Forza Italia: manifesti contro Cancelleri e Caterina Chinnici

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A Palermo manifesti del collettivo Offline che ritraggono l’ex leader siciliano del Movimento 5 stelle, Giancarlo Cancelleri, ora in Forza Italia, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi con la scritta ‘ohana $ignifica famigghià e altri con l’immagine del giudice Rocco Chinnici, padre di Caterina, assassinato dalla mafia nel 1982, sono apparsi in alcune strade di Palermo.

“Apprendiamo con profondo sconcerto dei manifesti affissi a Palermo contro gli onorevoli Giancarlo Cancelleri e Caterina Chinnici, che da poco hanno deciso di aderire a Forza Italia. Fermo restando che in democrazia si può sempre esprimere il dissenso, il metodo e le parole usate ci lasciano sdegnati”. Lo dichiara Marcello Caruso, Coordinatore di Forza Italia in Sicilia. “Non accettiamo lezioni di antimafia da nessuno – sottolinea Caruso – ricordando ancora una volta che le leggi più dure nella lotta alla mafia sono state fatte dal presidente Berlusconi e non certo dalla sinistra. A Cancelleri e Chinnici va la nostra totale solidarietà, insieme ad una rinnovata ed assoluta stima”.