Serie C, ufficiali gli accoppiamenti playoff: l’avversario del Crotone

Dopo le gare di ieri del Primo Turno Nazionale Playoff di Serie C, che hanno visto alcune clamorose rimonte, tra cui quella del Foggia (3-0 contro il Cerignola, con due gol nel recupero, dopo il 4-1 dell’andata), sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del Secondo Turno, che si giocherà tra il 27 e il 31 maggio, in gare di andata e ritorno. In questa fase entrano le seconde classificate dei tre gironi, tra cui il Crotone e il Cesena della colonia di ex Reggina capeggiata da Mimmo Toscano.

Playoff Serie C, gli accoppiamenti

Il Crotone becca proprio il Foggia di Delio Rossi, l’unica altra meridionale presente. Il Cesena sfiderà invece il Vicenza. Ecco tutti gli accoppiamenti.

Secondo Turno Fase Nazionale 27 maggio/31 maggio

Gara 1: Pescara-Virtus Entella

Gara 2: Lecco-Pordenone

Gara 3: Foggia-Crotone

Gara 4: Vicenza-Cesena

Semifinali 4 giugno/8 giugno

Semifinale A Vincente Gara 1-Vincente Gara 4

Semifinale B Vincente Gara 3-Vincente Gara 2

Finale 13 giugno/18 giugno

Vincente Semifinale B-Vincente Semifinale A