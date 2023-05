Alluvione Emilia Romagna, aiuti anche dagli ex Reggina: da Toscano a Corazza, il Cesena c’è

StrettoWeb

C’è anche il Cesena Calcio tra coloro che stanno aiutando l’Emilia Romagna a rialzarsi dopo l’alluvione di questi giorni. Ad aiutare i cittadini per i soccorsi, dunque, anche tanti ex Reggina, da Mimmo Toscano a Simone Corazza, passando per Bianchi e De Rose. Si tratta della “colonia amaranto” protagonista della promozione tre anni fa sullo Stretto e ora intenzionata a ripetersi in bianconero, seppur attraverso i playoff: la squadra del tecnico reggino è arrivata infatti seconda nel girone vinto dalla Reggiana e ora dovrà passare dagli spareggi per assicurarsi la B. E’ la grande favorita insieme al Crotone.

Intanto, in attesa di scendere in campo col pallone, è scesa in campo per aiutare la città dopo i giorni difficili vissuti. Chapeau!