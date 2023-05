Serie B: penalizzato anche il Parma, ci sono pure due multe. Cambia di nuovo la classifica

StrettoWeb

Non solo la Reggina, ma anche il Parma. Pure il club ducale, come annunciato, è stato penalizzato in Serie B. Mancato pagamento dell’Irpef entro il 16 marzo, la motivazione. Così come il Genoa, anche il Parma ha patteggiato. E così 1 punto di penalizzazione e due multe.

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS) – si legge nella nota della Figc – il Parma è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo. Sono state inoltre inflitte ammende di 4.000 anche nei confronti del presidente Kyle Joseph Krause e dell’amministratore delegato Oliver Anthony Krause”. Cambia di nuovo la classifica. Eccola.

Classifica Serie B

Frosinone 71 Genoa 67 (-1) Bari 61 Sudtirol 54 Parma 51 Cagliari 51 Pisa 46 Ascoli 46 Palermo 45 Venezia 45 Modena 44 Como 43 Ternana 43 Reggina 42 (-7) Cittadella 38 Brescia 38 Cosenza 38 Perugia 36 Spal 35 Benevento 32