Serie A: Juve ok contro la Cremonese, ma Pogba si fa male di nuovo. Il Napoli perde, pari Roma

Si è chiusa anche la domenica di Serie A. Dopo lo shock Milan di ieri, la Juve consolida il secondo posto battendo per 2-0 la Cremonese in serata: il risultato matura nel secondo tempo, con le reti di Fagioli e Bremer. Nota stonata il nuovo infortunio a Pogba, che esce in lacrime dopo 22 minuti. Era tornato titolare in seguito al bell’impatto in Europa League di giovedì.

Nel pomeriggio, un sempre più sorprendente Monza rifila due reti al Napoli campione e ormai “rilassato”: finisce 2-0 all’U Power Stadium. La Roma, invece, non va oltre lo 0-0 a Bologna e rimane sesta in classifica. In coda, colpo Torino a Verona, che resta a 30 insieme allo Spezia in zona pericolo. La Fiorentina batte l’Udinese 2-0. Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica Serie A

Napoli 83 Juventus 69 Inter 66 Lazio 65 Milan 61 Roma 59 Atalanta 58 Torino 49 Monza 49 Fiorentina 49 Bologna 47 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 38 Salernitana 38 Lecce 32 Spezia 30 Verona 30 Cremonese 24 Sampdoria 17