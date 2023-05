Milan, più nero che rosso: in 3 giorni rischia di perdere 2 Champions. Inter ok col brivido

StrettoWeb

Una Milano piange ancora e un’altra Milano ride ancora. Settimana horror per il Milan e settimana da sogno per l’Inter. A tre giorni dall’andata dell’Euroderby di martedì, è di nuovo incubo rossonero, ma più nero che rosso. In poche ore, infatti, la squadra di Pioli rischia di perdere la Champions di quest’anno e anche del prossimo. 0-2 subito qualche giorno fa, altro 2-0 oggi, ma in campionato, contro uno Spezia disperato che non vinceva da una vita. Wisniewski ed Esposito i protagonisti dei liguri per il rilancio salvezza: un successo maturato nel finale che porta il Milan a -4 dal quarto posto a tre giornate dal termine. E a fine gara la squadra è andata sotto la Curva dei tifosi ospiti per chiarimenti.

L’altra Milano, come detto, esulta ancora. E’ l’Inter, che batte il Sassuolo per 4-2, scavalca la Lazio e mette un mattoncino importante e quasi definitivo per la qualificazione in Champions dell’anno prossimo. E intanto c’è quella di quest’anno, con una finale a un passo. A San Siro il mattatore è Lukaku, autore di una doppietta. Successo col brivido: 3-0 iniziale che diventa 3-2 e Sassuolo che rischia il pari, ma poi Romelu la chiude.

Nel pomeriggio, colpaccio Salernitana contro l’Atalanta. E’ Candreva “l’ammazzagrandi”: dopo il gol all’Inter in pieno recupero, ancora rete decisiva (e bella) nel finale, per l’1-0 che permette ai granata di raggiungere la salvezza quasi matematica. Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica Serie A

Napoli 83 Juventus 66 Inter 66 Lazio 65 Milan 61 Roma 58 Atalanta 58 Fiorentina 46 Udinese 46 Bologna 46 Monza 46 Sassuolo 44 Empoli 38 Salernitana 38 Lecce 32 Verona 30 Spezia 30 Cremonese 24 Sampdoria 17