Sembra Capodanno, è la festa scudetto del Napoli: i fuochi d’artificio illuminano la notte azzurra! | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo 33 anni d’attesa, è il momento di festeggiare. E quando si tratta di fare festa, Napoli è imbattibile. Se poi si tratta della festa scudetto… “Siamo in mezzo a una santabarbara… non so come non siamo stati colpiti“, scherza Lello Arena da Terrazza Sky Plebiscito, ma descrive perfettamente il clima a Napoli.

Fuochi d’artificio in stile Capodanno, tutti in strada a festeggiare, cori, fumogeni colorati e tanta, tanta allegria.

Fuochi d'artificio, fumogeni, cori: la festa scudetto del Napoli!