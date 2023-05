Napoli campione, una città intera in estasi: tutte le FOTO della festa Scudetto

StrettoWeb

Festa! Festa! Festa! Festa ovunque, a Napoli e non solo. Una festa attesa da 33 anni. Da questa sera, il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Uno percorso netto, dominante, un campionato totalmente strameritato, ha trovato il suo culmine con il pari in rimonta di Udine firmato dal solito Osimhen. E tra Dacia Arena, stadio “Maradona” (sold out con la gara trasmessa nei maxischermi) e centro città, può partire quella festa in parte cominciata già domenica scorsa.

Dalle note di Pino Daniele al San Paolo, con le parole del Presidente De Laurentiis che ha scaldato il pubblico azzurro, ai fuochi d’artificio sul Lungomare di Napoli, passando per caroselli, bandiere, clacson, sorrisi, abbracci e grande gioia tra Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli e non solo. A corredo dell’articolo tutte le immagini della festa.