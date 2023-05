Scudetto, Berlusconi festeggia dall’ospedale: “sono napoletano nato a Milano”

StrettoWeb

“Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia“. Lo ha detto Silvio Berlusconi, dal letto del San Raffaele dove si trova ricoverato da qualche settimana a causa di una leucemia cronica.

“Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano“, ha twittato il leader di Forza Italia e presidente del Monza.

L’ex premier ha così dato una bella lezione di vita e di anti-razzismo a tutti coloro che in questi giorni, in molte città del Nord, minacciavano ritorsioni contro i napoletani. Hanno cercato di impedirgli di festeggiare, ma la gioia è esplosa in maniera così travolgente, da portare Napoli in ogni angolo d’Italia.