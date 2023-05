Maltempo Reggio Calabria, a Sala di Mosorrofa un lampione si spezza in due!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Giornata davvero complicata dal punto di vista meteorologico a Reggio Calabria. Il forte vento che bersaglia ininterrottamente la città da diverse ore ha creato ingenti danni e provocato, purtroppo, anche una vittima schiacciata da un grosso albero sradicato dalla furia del maltempo.

Per una tragedia che non è stata possibile evitare, un’altra stava per materializzarsi a Sala di Mosorrofa. Segnalata alla redazione di StrettoWeb la caduta di un lampione stradale, letteralmente spezzatosi in due a causa delle intemperie, come fosse un ramoscello di un albero. Il lampione è caduto sulla strada, fortunatamente deserta in quel momento.