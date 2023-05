Reggio Calabria, Tuccio: “la buona borghesia al governo” con Lamberti Castronuovo sindaco

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Io credo che i più diffidenti debbano partecipare, non costa nulla ed è l’occasione per confrontarsi, senza impegni e senza vincoli. Mentre i partiti continuano ad aspettare Godot, per poi ritrovarsi con le pive nel sacco, come già accaduto, ci sono concittadini, professionisti, capaci, competenti e soprattutto liberi, che non sono più disposti ad assistere inermi alle strategie dell’una e dell’altra parte, unicamente funzionali agli interessi di pochi!“. E’ quanto scrive in un post affidato a Facebook l’avvocato reggino Luigi Tuccio. L’incontro a cui consiglia vivamente di partecipare è l’inaugurazione della segreteria politica di Eduardo Lamberti Castronuovo. L’imprenditore ha di recente annunciato la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria.

“La città non può più essere terra di conquista di chi ha le “scarpe grosse e il cervello fino” e che provenendo dal contado vuole garantirsi carriera e stipendio! La città ha bisogno di essere liberata dalla mediocrità e dalla mediocrazia, ha bisogno di vedere la buona borghesia al governo della sua amministrazione, di vedere consigli comunali infervorati da professionisti che si spendano in politica per l’interesse della città e non politicanti di professione altrimenti nulla facenti e nulla tenenti che vedono nella politica l’unica forma di sopravvivenza e di carriera!”, prosegue Tuccio.

“Basta, adesso ognuno torni al proprio posto e riabbracci l’oblio dal qual quale proviene! Competenze, professioni, legalità devono prevalere! Al bando ideologie, personalismi e soggettivismi! Io sono con Eduardo Lamberti Castronuovo senza se e senza ma!“, conclude l’avvocato Tuccio.