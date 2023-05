Reggio Calabria, Lamberti si candida a Sindaco e invita i cittadini all’inaugurazione della segreteria politica

StrettoWeb

Il noto imprenditore e già assessore provinciale Eduardo Lamberti Castronuovo rompe gli indugi ed in una lettera ai cittadini di Reggio Calabria li invita all’inaugurazione della propria segreteria politica. “Cari concittadini, com’è ormai abbastanza noto, ho deciso di mettere la mia esperienza e la mia stessa persona al servizio della Città anche se, in verità, lo faccio da sempre. Reggio è nel mio cuore ma; soprattutto nella mia mente, in quanto il mio desiderio sarebbe proprio quello di vederla, per usare un termine a voi noto, bella e gentile, come una volta. Allo stato non lo è. Due sono le cose: o lasciamo andare il tutto com’è, oppure cerchiamo di reagire in maniera democratica. Abbiamo scelto la seconda via”, scrive Lamberti Castronuovo.

“Lo facciamo con la costituzione di liste civiche, per la semplice ragione che vogliamo accogliere tutti coloro i quali pensano ad una Città migliore. Non ci sono dunque steccati, non ci sono tessere di partito ma solo il colore della nostra città di Reggio Calabria. Ho pensato di aprire una Segreteria Politica che non è, al momento, una segreteria di candidatura, è soltanto un inizio per ascoltare la gente, quale che sia e da qualunque parte provenga, non solo io, ma tutti coloro i quali vogliono prestare la loro opera per questo progetto. Non un uomo solo al comando, perché sarebbe inutile e pretenzioso, ma tanti, il più possibile, che possano regolare la vita di questa Città”, rimarca Lamberti Castronuovo.

“La segreteria servirà per incontri tra di voi con i gruppi culturali, con i cittadini che provengono da qualunque parte, non per creare un lista di lagnanze, ma per vedere quali possano essere le soluzioni possibili, condivise dai cittadini, per risolvere i numerosi problemi della città. La segreteria servirà per incontri tra di voi con i gruppi culturali, con i cittadini che provengono da qualunque parte, non per creare un lista di lagnanze, ma per vedere quali possano essere le soluzioni possibili, condivise dai cittadini, per risolvere i numerosi problemi della città. Vorrei che ci incontrassimo, con chiunque lo desideri, -per la prima volta- il 15 maggio alle ore 18 in via Giuseppe Reale già via Aschenez prolungamento 60 62 64, (50 m. più avanti dell’Amministrazione del mio Istituto), per avviare un processo che potrebbe durare molto tempo. Quello necessario. È un momento fondamentale, giusto per una prima valutazione, per vedere cioè chi realmente vuole cambiare le cose oppure no. Pertanto sarà un piacere iniziare l’attività già dal 15 maggio ore 18 nella Segreteria Politica così come sopra meglio indicata. Successivamente saranno organizzati incontri tematici. L’orario di apertura, fino a nuovo avviso, sarà dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì”, conclude Lamberti Castronuovo.