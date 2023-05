Reggina, che entusiasmo al Sant’Agata! La squadra si “butta” in mezzo ai tifosi: selfie e autografi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Quante cose possono cambiare con un gol al 94′! Lo sa bene la Reggina, che con la rete di Canotto contro l’Ascoli non ha solo conquistato i playoff, ma anche quell’entusiasmo tra i tifosi che sembrava un po’ spento negli ultimi mesi. E la società ne ha approfittato per riaprire i cancelli del Sant’Agata, raccogliendo il calore di centinaia di tifosi (sarebbero potuti essere molti di più senza i pazzi scherzi del meteo).

L’allenamento di oggi era il primo della settimana che porterà al match di Bolzano. Mister Inzaghi, infatti, ha concesso alla squadra due giorni di riposo, come fatto anche ampiamente intendere nel bel discorso alla squadra di venerdì sera. E oggi, al rientro, tutto il gruppo ha ritrovato i supporters, che hanno salutato i propri beniamini ricambiando questi ultimi con un lungo e caloroso applauso. Oltre un’ora di seduta, contraddistinta da alcune esercitazioni con la palla e da una partitella a campo ridotto in cui il mister ha mischiato le carte. Si è rivisto Obi, tornato ad allenarsi da qualche giorno ma ormai fuori lista, mentre non c’era Strelec, fermo a riposo precauzionale a causa di qualche linea di febbre, che non comprometterà tuttavia il suo impiego per venerdì sera. Non c’erano ovviamente gli assenti per infortunio, mentre Menez era presente al Sant’Agata ma non ha partecipato alla seduta.

Reggina in mezzo ai tifosi

Il momento più emozionante si è però verificato dopo. I calciatori scesi in campo contro l’Ascoli, infatti, hanno svolto solo metà seduta, ma prima di rientrare negli spogliatoi si sono avvicinati ai tifosi presenti – tra cui alcuni bambini – per firmare autografi e regalare selfie e sorrisi. Tra i più acclamati, ovviamente, Gigi Canotto, match winner di venerdì. Presenti però anche Di Chiara, Loiacono, Fabbian, Pierozzi. A corredo dell’articolo tutte le immagini.