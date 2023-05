Reggina, Jacobelli rilancia dopo la sentenza: “è solo il primo passo”

StrettoWeb

Ha difeso la posizione della Reggina, senza sbilanciarsi in sventure con poche fondamenta, nei momenti più difficili. Lo fa ancor di più adesso, all’indomani di una sentenza che dà parzialmente ragione al club. Il riferimento è al giornalista Xavier Jacobelli e al suo articolo sul Corriere dello Sport dopo la restituzione di 2 dei 7 punti alla società dello Stretto da parte della Corte Federale d’Appello.

“Reggina da -7 a -5, per ora. Perché é solo il primo passo“, è il titolo dell’articolo. “Da -7 a -5 – si legge – e la Reggina rientra in piena corsa per i playoff promozione. È di vitale importanza la sentenza della Corte d’Appello Federale che, esaminando i ricorsi unificati del club calabrese contro la prima e la seconda penalizzazione, ha ridotto di 2 punti la sanzione, compiendo un primo, doveroso atto di giustizia verso gli amaranto”.

E poi, come già anticipato ieri su StrettoWeb, “Dopo avere letto le motivazioni, depositabili entro il 16 maggio, Saladini deciderà se ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, anche alla luce della sconfitta della linea dura della Procura. Bisogna rimarcare come, sia nel primo sia nel secondo procedimento a carica della società amaranto, l’Accusa avesse complessivamente richiesto 7 punti in meno e 7 punti erano stati inflitti. Oggi, il rappresentante della Procura aveva domandato alla Corte di confermare la sanzione, ma il Tribunale d’Appello ha deciso altrimenti”.

Slittamento playoff non è scontato anche in caso di ricorso

“Tre considerazioni a margine”, precisa Jacobelli. “1) Il verdetto odierno rafforza la posizione della Reggina, anche in vista di un ulteriore passo da compiere presso la Cassazione dello sport. 2) La buona fede della Reggina è conclamata: avrebbe tempestivamente onorato tutte le scadenze federali se avesse ricevuto per tempo l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti delle precedenti gestioni, presentato al Tribunale fallimentare di Reggio Calabria 3) La rapidità della procedura, quand’anche si dovesse arrivare all’ultimo grado di giudizio, consentirà ai playoff della B di cominciare regolarmente il 26 maggio”.

Non è da escludere, dunque, secondo il giornalista, che ricorrere al Coni significherebbe per forza far slittare l’inizio dei playoff. Con le motivazioni attese entro i prossimi giorni, e con l’eventuale ricorso, in caso di tempi celeri, questi si potrebbero drasticamente ridurre prima o a ridosso del 26 maggio.