Reggina, rompete le righe: Inzaghi e lo staff passano dal Sant’Agata e salutano tutti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Rompete le righe. E’ il tempo dei saluti, in casa Reggina. La stagione è terminata ufficialmente venerdì scorso, con la sconfitta beffa a Bolzano nel primo turno playoff. Quelli successivi, però, sono stati giorni di riposo, con il gruppo squadra che ha “staccato”, prima di ritrovarsi nella giornata di ieri e salutare. Lo dimostrano anche i post social di Canotto e Colombi, che ringraziano tutti. Adesso i calciatori cominceranno il proprio periodo di vacanze prima di tuffarsi in una nuova stagione.

E Inzaghi? Inzaghi, insieme a qualche altro membro dello staff tecnico, è passato dal Sant’Agata questa mattina per un saluto generale a chi è stato presente con lui quest’anno al centro sportivo. L’allenatore amaranto farà rientro a Brescia con la famiglia. Così come evidenziato qualche giorno fa, ogni tipo di discorso è rimandato – salvo clamorosi colpi di scena – al post omologa, che dovrebbe arrivare entro il 10-12 giugno. Fino a quel giorno, dunque, non è previsto alcun incontro tra il mister e la società per definire il futuro. Incontro che, tra l’altro, è più facile che avvenga a Milano anziché a Reggio (considerando la sede operativa di lavoro di Saladini e la vicinanza a casa di Inzaghi).

Ricordiamo che, prima di discutere degli eventuali programmi per la prossima stagione (che devono essere condivisi), ci sono da chiarire dissidi e frizioni forti che si sono verificati negli ultimi mesi, soprattutto da dopo Reggina-Cagliari. Si attende però il passaggio chiave del Tribunale per avere una situazione più chiara. Fino a quel giorno non si dovrebbero vivere giorni particolarmente caldi.