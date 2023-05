Canotto, messaggio da brividi: “grazie Reggio, la Reggina è anche mia figlia”

StrettoWeb

Un messaggio da brividi. Di un’annata (e di un finale) da brividi. Di un calabrese, adottato reggino. Gigi Canotto ha scritto sui social ringraziando tutti. “Quando sono ritornato a Reggio questa estate – comincia il suo post – mi è venuto subito in mente una frase che da piccolino era il motto della Reggina e della città intera. ‘A REGGINA È COMU A FAMIGGHIA‘. Oggi alla fine di questo anno fantastico e pieno di emozioni, ho ben capito cosa racchiude questa frase”.

“La Reggina è figlia di ogni Reggino che abita in città – continua – o anche chi per qualche motivo è dovuto andar fuori. Quest’anno la Reggina è tornata ad essere la figlia di tutti. La Reggina è anche mia figlia, che onorando e sudando la maglia ho cercato sempre di prendermene cura. Ora dico Grazie Reggina, grazie Reggio, Per l’emozione che mi hai regalato, emozioni che resteranno per sempre indelebili nel mio cuore”.

Colombi: “stagione particolare e con parecchi ostacoli”

Oltre a lui, anche Simone Colombi ha deciso di salutare la stagione con un post sui social. “C’è ancora delusione per la serata di Bolzano – scrive – ma ci tengo a dirVi Grazie per il continuo supporto durante l’anno. È stata una stagione particolare e con parecchi ostacoli ma sono diverse le soddisfazioni che mi sono tolto. I 10 clean sheet su 26 partite e il record personale di imbattibilità di 489 minuti me li tengo stretti! Buone vacanze a tutti Voi tifosi amaranto”.