Reggina, la gioia di Inzaghi: “orgogliosi di questi ragazzi! E ora un punto per il sogno”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Orgoglioso di questi ragazzi! E ora basta un punto per il nostro sogno”. Così mister Inzaghi sui social dopo il successo della Reggina sul Como. L’allenatore amaranto, oggi squalificato, ha assistito alla sfida dal gabbiotto della tribuna stampa, esultando insieme ai suoi collaboratori e soffrendo con loro soprattutto nel finale. Poi l’esultanza liberatoria e la Instagram Story.

Inzaghi sottolinea che manca un punto al “nostro sogno”, cioè i playoff. Da settimane ribadisce che per lui i punti sono quelli sul campo, diventati adesso 52, dando quindi per scontata una restituzione totale dei punti di penalizzazione. E’ ovvio che lui possa fare ben poco in merito a ciò che accade fuori dal campo. L’obiettivo salvezza (primo annunciato) lo ha ampiamente raggiunto, quello playoff (fissato successivamente) quasi. Ed è questo ciò che conta, nonostante un girone di ritorno negativo.