Reggina, Inzaghi in versione “Olio Cuore”: “più forti di ogni ostacolo, ecco il tutorial su come fare”

“Con lavoro, impegno e passione il nostro sogno potrebbe diventare realtà. Ci basta solo un punto. Fin qui siamo stati più forti di tutto e tutti e di questo sono molto orgoglioso! A proposito di ostacoli da superare, l’ultima foto è un tutorial su come farlo”. Dopo la Instagram Story di ieri, ecco un altro messaggio social di mister Inzaghi all’indomani del successo della Reggina sul Como.

Il tecnico non ha parlato nel post gara in quanto squalificato. L’assenza dal campo, tra l’altro, lo ha costretto a seguire il match dal gabbiotto della tribuna stampa. Per arrivarci, però, niente scalette: Inzaghi scavalca le vetrate in stile “Olio Cuore”. Da qui il tutorial su come scavalcare.