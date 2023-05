Reggina-Como, si torna a festeggiare al Granillo: sorrisi ritrovati nella FOTOGALLERY di StrettoWeb

StrettoWeb

La vittoria porta sorrisi. E così, la Reggina, dopo due stop di fila, ritrova successo e sorrisi. E’ di nuovo festa al Granillo a un mesetto dal match contro il Venezia, a Pasquetta. Strelec mattatore con una doppietta contro il Como. E ora è quasi salvezza nonostante il -7, ma è anche speranza playoff, che diventerebbe concreta e matematica in caso di restituzione dei punti.

Ma ciò che più contava oggi era vincere e lo dimostrano anche gli sguardi distesi e i sorrisi dei calciatori (con figli in campo), come si può vedere nella FOTOGALLERY completa di StrettoWeb – che si può gustare in alto – a cura del nostro fotografo Salvatore Dato.