Reggina, la carica di Inzaghi: “non è ancora finita, il sogno continua”

Le sue esultanze patrimonio dell’umanità, come scritto in altro articolo. Ma ora un ambizioso e vincente come Pippo Inzaghi non si vuole fermare. Ieri ha parlato solo a Sky, e non in conferenza, ribadendo però quanto accaduto da gennaio in poi e quanto il risultato di ieri sia da considerare storico. E sui social carica tutto l’ambiente: “non è ancora finita, il nostro sogno continua” ha scritto postando una foto di lui che parla alla squadra nello spogliatoio dopo la vittoria di ieri.