Reggina-Ascoli, grandi numeri dal Granillo: il dato definitivo degli spettatori presenti

Un Granillo super per la notte della verità. La società amaranto ha appena comunicato il numero ufficiale di spettatori presenti questa sera per Reggina-Ascoli. Sono esattamente 14.899, di cui 87 ospiti, i tifosi accorsi in questa notte di scirocco. I numeri erano stati snocciolati gradualmente nel corso della settimana, con nuovi e sempre più incoraggiati aggiornamenti.

E ora il numero è ufficiale. La spinta e il calore del pubblico non sono stati dunque disattesi. La speranza, per la stessa tifoseria, è che la serata possa chiudersi in maniera dolce.