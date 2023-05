Reggina-Ascoli, che spettacolo: il Granillo si illumina d’amaranto, le FOTO della coreografia

StrettoWeb

Un Granillo illuminato per una notte che si spera possa colorarsi di gioia amaranto. La serata di scirocco che circonda lo Stretto è accompagnata dallo spettacolo dell’impianto di Via Galileo Galilei per il match tra Reggina e Ascoli. Lo stadio infatti, come da iniziativa annunciata dal club qualche giorno fa, si è illuminato grazie ai fogli (e alle torce dei cellulari) consegnati ai tifosi all’ingresso. E lo spettacolo è assicurato, come si può vedere nelle immagini a corredo.

Luci e colori amaranto in tutti i settori, con il sottofondo dell’inno cantato dagli oltre 12 mila. Poi la Curva Sud ha srotolato la coreografia.