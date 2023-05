Re Carlo III e il suo regno dureranno solo dieci anni

StrettoWeb

Quello di Carlo III sarà un regno di “transizione dalla monarchia magica alla monarchia del servizio pubblico“, ovvero, con il nuovo re il regno britannico perde la sua aurea mistica e si ridimensiona, ‘scendendo’ al servizio del popolo. Per volontà stessa di Carlo. E’ un approccio, quello del nuovo Re, che piace a molti sudditi ma che lascia perplessi i più tradizionalisti. E non solo.

C’è un altro fattore di questo regno che fa storcere il naso ad alcuni: Carlo, secondo quanto si vocifera, abdicherà tra dieci anni anni a favore del figlio William. Lo scopo? Quello di ringiovanire la Corona.

Re Carlo III starebbe infatti lavorando ad un piano di regno decennale. Al termine di questo periodo, dopo aver lasciato il trono al figlio maggiore, Carlo dovrebbe assumere un ruolo mai assunto da alcun re, ovvero l’equivalente maschile della “Regina Madre”. Il sovrano diventerà dunque “Re Padre”: si limiterà a dare consigli al proprio successore e a svolgere incarichi di rappresentanza. Sia Carlo che Camilla, infatti, non vogliono che il regno sia governato ancora per molto tempo da persone anziane.

William fra 10 anni avrà 50 anni, ovvero l’età giusta per ‘svecchiare’ il trono. Carlo è convinto che la salute lo sosterrà per almeno un altro decennio. In questo tempo vuole condurre personalmente una transizione della monarchia, sia per adeguarla da un’epoca antica a quella contemporanea, sia per passare dalla monarchia ‘magica’ a quella del servizio pubblico.

Tra i maggiori critici nei confronti di questa scelta c’è la sorella del Re, la principessa Anna. “Se ne parlava – ha detto – quando c’era più gente intorno. Da come la vedo io non sembra una buona idea quella della monarchia snella. Non so proprio che altro si possa fare“, ha dichiarato in un’intervista. Critiche a parte, la principessa si è detta sicura che Carlo sarà un buon re. “Si è allenato per un po’. Non credo che cambierà, si impegnerà nel servizio come è abituato a fare“.