Carlo e Camilla, da “vorrei essere il tuo tampax” a Re e Regina del Regno Unito

Alla fine degli anni Ottanta nessuno avrebbe mai pensato che oggi Camilla Parker Bowles sarebbe diventata regina, al fianco di re Carlo III. Fu un periodo di scandali, quello, anche piuttosto piccanti. I due, che si erano conosciuti all’inizio degli anni ’70 e si amavano dal primo momento, erano entrambi ancora sposati. Nonostante questo, si scoprì, avevano l’abitudine di chiamarsi tutte le sere. Come due appassionati amanti parlavano dei più svariati argomenti.

E fu propria una di queste conversazioni, resa pubblica qualche anno dopo, che creò clamore. La regina Elisabetta dovette fare carte false per provare ad uscire dallo scandalo. Era una notte del 1989, forse proprio mentre in Germania veniva abbattuto il muro di Berlino. L’allora principe Carlo rivolse a Camilla delle frasi hot: “Oh Dio. Vorrei vivere nei tuoi pantaloni. Sarebbe molto più facile”. Lei, ridendo maliziosamente, rispose: “In cosa ti trasformeresti? In un paio di mutande?”. I due amanti risero a crepapelle (altro che freddo humor inglese) e poi lui disse: “Oppure, Dio non voglia, in un Tampax. Che fortuna!”. Camilla, stuzzicata dall’idea, rispose: “Sei un completo idiota. Che idea meravigliosa. Forse potresti trasformarti in una scatola” e Carlo chiese: “Che tipo di scatola?”. “Una scatola di Tampax. Così potresti andare avanti per un po’”, rispose lei.

Lo scandalo ‘Tampax’

La telefonata, resa pubblica nel 1993, sarebbe stata registrata casualmente da un radioamatore, e fece scandalo. Ma nessuno dei due protagonisti ne smentì mai i contenuti. Non si è mai capito come sia stato possibile intercettare la chiamata, pubblicata poi dal Sunday Mirror e dal People. Si sospettò del “coinvolgimento delle agenzie…di intelligence britanniche“. Durante la conversazione il principe Carlo si trovava a casa di un’amica, Anne Grosvenor, duchessa di Westminster. Camilla, invece, era nella sua abitazione insieme ai figli. Il marito, Andrew Parker Bowles, era fuori Londra per lavoro. Lo ‘scandalo Tampax’ tenne banco sui tabloid per anni.

Camilla, la vita e l’incontro con Carlo

Nata al King’s College Hospital di Londra il 17 luglio 1947, Camilla è cresciuta nell’East Sussex. Figlia del maggiore Bruce Shand, ufficiale dell’esercito britannico, diventato commerciante di vini, e dell’onorevole Rosalind Cubitt , figlia maggiore di Roland Cubitt, III barone Ashcombe. Camilla aveva un fratello, Mark Roland Shand, morto nel 2014, e ha una sorella, Sonia Annabel Elliot, di due anni più giovane dell’attuale Regina.

Il destino da amante dei re è nel dna della sua famiglia. Come anche gli scandali, tipo quello del ‘tampax’. La bisnonna materna di Camilla, Alice Keppel, nata Alice Frederica Edmonstone, fu l’amante reale di re Edoardo VII. Quando conobbe Carlo, Camilla non era ancora sposata, e intrattenne fin da subito un rapporto amoroso con il principe. Al quale raccontò della tresca della sua bisnonna con il defunto re. Nonostante il loro amore, Camilla sposò Parker Bowles e dopo qualche anno Carlo sposò Diana Spencer.

Dopo aver entrambi divorziato, Carlo e Camilla si sono fidanzati ufficialmente il 10 febbraio 2005, per poi sposarsi il 9 aprile dello stesso anno a Windsor. In qualità di futuro governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, Carlo non avrebbe potuto sposare una divorziata. Il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa d’Inghilterra, però, risolse la questione.

E oggi, sabato 6 maggio 2023, Camilla diventa Regina del Regno Unito. In barba al tampax e agli scandali.