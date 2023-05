Ponte sullo Stretto, Germanà: “giornata storica, il Meridione sarà hub dell’Europa nel Mediterraneo”

StrettoWeb

“La rabbia della senatrice Floridia ha bruciato anche il microfono. Non risponderà alle provocazioni dell’opposizione perché sono troppo di basso livello in un giorno così importante e storico per il nostro Paese e per l’Italia“. Ironizza così , il senatore siciliano Antonino Germanà, intervenuto oggi in aula in merito al Ponte sullo Stretto. Il riferimento è alla reazione a dir poco scomposta del senatore Floridia (M5S) dopo la storica approvazione del Senato, con la quale è stato convertito in legge il decreto Ponte.

“Stiamo scrivendo la storia dell’Italia e sono orgoglioso di esserne parte – prosegue Germanà –. Grazie a questo decreto torniamo allo spirito nazionale che animò i padri del nostro Risorgimento“. “Grazie al lavoro costante e pragmatico svolto da subito dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e a un esecutivo di centrodestra, prende forma finalmente un progetto che la sinistra ha accantonato per anni. Il Ponte sullo Stretto rappresenta la più importante opera strategica e green che potrà rendere il Meridione l’hub dell’Europa nel Mediterraneo. Un’occasione di riscatto e un potenziale occupazionale di 100.000 posti in 7 anni: lavoro vero e non ‘nero’ come quello che ha prodotto il reddito di cittadinanza”.

“Basta con le teorie false e miopi degli ambientalisti che hanno sempre ostacolato tutto e tutti, soprattutto gli imprenditori, e che fortunatamente non c’erano quando furono costruite le piramidi – chiosa Germanà –. Oggi, con il dl Ponte, scriviamo una pagina di storia e disegniamo concretamente il futuro della Sicilia, del Mezzogiorno, dell’Italia e dell’Europa“. “Andrea Camilleri disse ‘il ponte non serve solo perché ancora non c’è“, conclude il senatore.