Ponte sullo Stretto, botta e risposta tra Fiorello e Salvini: “nudo no, prepara il costume”

Il Ponte sullo Stretto tiene banco nel dibattito politico nazionale. Ma non è solo la politica ad interessarsi al tema. Un divertente botta e risposta è stato intavolato negli ultimi giorni tra Rosario Fiorello e Matteo Salvini. Lo showman siciliano aveva lanciato la provocazione ìnel corso della rassegna di ‘Viva Rai2’ di giovedì 11 maggio. Ironizzando sul Ponte sullo Stretto aveva detto: “Matteo te lo giuro, se davvero il ponte sarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo attraverserò nudo, da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina… E camminerò ciondolando“.

Oggi, sui social, Salvini ha postato una foto che ritrae Fiorello con su scritto: ‘La promessa di Fiorello a Salvini‘ e la battuta dello showman. a questa il vicepremier, ironico, ha risposto: “Magari nudo no, ma in costume sicuramente, preparati“.

Fiorello, già in passato, aveva ironizzato sull’infrastruttura facendo battute su Salvini: “Lancia il ponte per l’Europa in vero truciolato tibetano, a impatto ecologico zero“, aveva detto. Battute a parte, però, lo showman è tra gli scettici dell’operta: ‘‘Prima di fare il ponte facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar”, aveva detto.