Ponte sullo Stretto, Salvini: “doveroso farlo, entro il 2024 al via con i lavori”

“Stiamo investendo su strade e ferrovie in Sicilia e in Calabria decine di miliardi di euro. Fermare tutto per i tre chilometri che separano la Sicilia dal resto d’Italia è una follia, quindi il Ponte non solo è un diritto dei siciliani, ma è qualcosa che l’Italia e l’Europa attendono da decenni. Sarà doveroso farlo perché gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo. A Dio piacendo, entro l’anno prossimo si parte con i lavori“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Firenze, in occasione dell’avvio dei lavori del passante e stazione Av.