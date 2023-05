Ponte sullo Stretto, Sudano (Lega): “dire che non si può costruire per la mafia è vergognoso”

StrettoWeb

“Forse i No Ponte sono nati prima del Movimento 5 Stelle, che ha detto no a tutto, dalla Tav alle Olimpiadi e ora al Ponte. C’è chi ha portato problematiche relative alla migrazione degli uccelli, ma esistono tantissimi studi. Questa è l’opera più studiata e mai realizzata. E vogliamo parlare della mafia? Parlare di impossibilità a costruire il Ponte per via della mafia è una vergogna“.

Lo ha detto Valeria Sudano, Onorevole della Lega, nel corso della discussione alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.