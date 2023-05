“Polistena sta vivendo un dramma insieme alla famiglia di Denise”: ricerche disperate per la giovane dispersa

StrettoWeb

“Siamo vicini alla comunità scolastica del Liceo “G.Rechichi” di Polistena che sta vivendo un momento drammatico insieme alla famiglia di Denise, la giovane studentessa dispersa. Non ci sono parole. Solo attesa straziante. Siamo tutti al vostro fianco. Coraggio“. Lo ha scritto Michele Tripodi, Sindaco di Polistena, dopo il dramma di Denise Galatà. La giovane, 17enne, è scomparsa durante un rafting in gita a Laino Borgo, nel cosentino. Era in gita con la sua classe.

Nel pomeriggio, a rafforzare le ricerche, è sopraggiunto un elicottero dell’Aeronautica Militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle. Gli altri ragazzi del gruppo sono stati raggiunti e portati dai vigili del fuoco in un luogo sicuro: uno di loro si è ferito lievemente alla caviglia.