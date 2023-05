Incidente in rafting: studentessa reggina dispersa nella acque del torrente Lao di Laino Borgo

StrettoWeb

Una studentessa, parte di una scolaresche reggina in gita nel cosentino, risulterebbe dispersa nel torrente Lao sito in Laino Borgo. Secondo quanto trapelato finora, la ragazza sarebbe caduta nelle acque ingrossate durante un’escursione di rafting, insieme ad altri tre compagni. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco è il nucleo speleo alpino fluviale, i quali hanno recuperato gli altri tre studenti e sono alla ricerca della 16enne. L’intero gruppo, composto da circa quaranta studenti, è ora in sicurezza in una zona impervia e presto saranno evacuati tramite un sentiero.