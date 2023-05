Maltempo: il Pellegrinaggio a Capocolonna si fa | INFO

StrettoWeb

Il pellegrinaggio a Capocolonna si farà. Dopo un vertice con tutte le istituzioni, l’arcivescovo di Crotone NMons. Raffaele Panzetta ha deciso di far partire, dopo lo stop imposto ieri, la storica processione di Capocolonna. Avendo valutato le condizioni meteo in miglioramento, l’arcivescovo ha dato l’ok per lo svolgimento del rito con partenza alle ore 05:00 con il Quadricello della Madonna nella Basilica cattedrale per il pellegrinaggio verso il Santuario di Capocolonna di Isola Capo Rizzuto e consueta sosta presso il cimitero cittadino.

All’arrivo celebrazione della santa messa e dopo lo spettacolo pirotecnico rientro verso la cattedrale di Crotone.