Crotone, allerta meteo arancione: annullata la processione di Capocolonna

Il maltempo continua a provocare danni e disagi che si ripercuotno, tra le altre cose, anche su eventi e festività comunali. A seguito della diramazione del bollettino di allerta meteo arancione, la tradizionale processione della Madonna di Capocolonna, prevista per sabato 20 maggio a Crotone, è stata annullata. Una decisione presa a malincuore, ma che preserva lo stato di sicurezza di migliaia di fedeli che, ogni anno, percorrono 12 km, tra Crotone e Capocolonna, su una strada buia e dissestata. Nello specifico, la Protezione Civile comunica: “sono possibili inoltre fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

La decisione era stata annunciata già in mattinata dall’arcivescovo di Crotone Angelo Panzetta: “in caso di emanazione di allerta arancione per la sola giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capocolonna non avrà luogo. In tal caso sarà possibile venerare, nella giornata di domenica 21 maggio, il ‘Quadricello’ della Madonna nel Santuario di Capocolonna mantenendo, laddove le condizioni meteo lo consentano, la tradizionale ‘processione del rientro’ dal porto alla Basilica Cattedrale nella serata di domenica 21 maggio“. Puntualizzando però che se le condizioni meteo non dovessero migliorare, allora “il pellegrinaggio – sia quello di andata che quello di rientro – sarà rinviato al 27/28 maggio prossimi“.