Operazione Eureka, mandati di cattura internazionali: decine di arresti in Germania

L’operazione Eureka che questa mattina ha portato ad oltre cento arresti per ‘ndrangheta si inserisce in un contesto di indagine internazionale. Nell’ambito della maxi-operazione a livello europeo, in Germania sono stati effettuati arresti e perquisizioni nei Land della Baviera, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia.

Le procure di Düsseldorf, Coblenza, Saarbrücken e Monaco di Baviera, insieme agli uffici statali delle indagini penali in Baviera, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato e Saarland, hanno spiegato in una nota congiunta che l’operazione su larga scala è condotta in coordinamento con Italia, Francia, Belgio, Portogallo e Spagna, con il coinvolgimento di Europol ed Eurojust.

‘Ndrangheta: indagati in Baviera

Gli indagati sono accusati, tra l’altro, di riciclaggio di denaro, evasione fiscale di gruppo, frode commerciale e traffico di droga. In particolare la polizia bavarese sta indagando su otto soggetti. Da questa mattina sono stati eseguiti mandati di arresto europei contro quattro persone.

Arresti e perquisizioni in Renania

Nella Renania settentrionale-Vestfalia, si sono svolti circa 500 servizi di emergenza. E’ intervenuto anche il gruppo operativo, la task force speciale e l’unità cinofila. La polizia sta perquisendo un totale di 51 immobili, tra case, appartamenti, uffici e immobili commerciali. Eseguiti inoltre 15 mandati di arresto.

Perquisizioni in Tuningia

Sono poi in corso perquisizioni in quattro immobili a Erfurt, in Turingia, dove è in esecuzione un altro mandato d’arresto europeo. Circa 500 agenti di polizia della Renania-Palatinato, guidati dall’Ufficio di polizia criminale di Stato, stanno eseguendo dieci mandati di arresto e 50 mandati di perquisizione. Sono supportati da unità speciali del governo federale e di altri stati federali, nonché da investigatori doganali e fiscali. La gestione del caso spetta all’ufficio del pubblico ministero di Coblenza.

La ‘ndrangheta nel Saarland

Nel Saarland, invece, si sta perquisendo l’abitazione e i locali commerciali di un uomo di 47 anni di Saarbrücken. L’uomo è stato arrestato in Italia. Finito in manette sempre in Italia anche un altro 25enne del Saarland, ricercato con mandato d’arresto internazionale. Circa 90 servizi di emergenza sono coinvolti nelle misure, comprese le unità speciali e la polizia antisommossa.