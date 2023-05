‘Ndrangheta, operazione Eureka: 15 arrestati anche a Genova

StrettoWeb

I carabinieri del Ros e la DIA, supportati dai militari dell’arma territoriale e dalla polizia tedesca e dominicana, hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Genova nei confronti di 15 indagati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. In corso perquisizioni anche per intestazione fittizia di beni. L’attività si inserisce nel contesto dell’operazione Eureka, che ha portato questa mattina a 108 arresti, soprattutto nella locride, ed è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust, Europol e dalla rete @on nonché dal progetto Interpol i-can.