‘Ndrangheta: Germania chiede estradizione di un arrestato a San Luca

La Germania ha chiesto all’Italia l’estradizione di un affiliato alla ‘Ndrangheta arrestato a San Luca durante l’operazione “Eureka“. E’ quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Si tratta dell’operazione contro la criminalità organizzata calabrese messa a segno in diversi Paesi membri dell’Ue il 3 maggio scorso. In Germania sono stati eseguiti 30 mandati di arresto.

La procura generale di Duessedlorf ha chiesto alle autorità italiane di consegnare il gestore 36enne di una gelateria di Siegen. La località si trova in Nordreno-Vestfalia. L’attività commerciale veniva utilizzata dalla ‘Ndrangheta come base e per il riciclaggio di denaro. Il fratello dello ‘ndranghetista e un dipendente dell’esercizio commerciale sono già in carcere in Germania. Secondo l’Ufficio di polizia criminale del Nordreno-Vestfalia, i finanziatori della gelateria sono coinvolti nel traffico internazionale di cocaina.

La gelateria, intanto, è stata chiusa. Non è ancora chiaro quando e se l’arrestato a San Luca verrà estradato in Germania. Si attende una decisione della magistratura italiana sulla sua consegna alle autorità tedesche.